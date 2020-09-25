Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес и Maluma выпустили горячий двухсерийный клип

Сегодня, 16:59

Дуэт представил два совместных трека

Дженнифер Лопес и Maluma выпустили двухсерийный клип на песни Pa Ti и Lonely. В девятиминутном видео Джей Ло предстала в образе миллионерши, а Малума исполнил роль ее водителя. Страсть и химия между артистами заставляют усомниться в их игре.

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).

Дженнифер Лопес и Maluma
Дженнифер Лопес и Maluma
Фото: YouTube

Если говорить без спойлеров, то история, показанная в роликах Pa Ti и Lonely – захватывающая и интригующая с первых секунд. Дженнифер Лопес показала всю свою сексуальность, что можно сказать и о ее партнере по клипу.

Читайте также:
Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Режиссером видео стал Джесси Терреро. Синглы Pa Ti и Lonely стали саундтреком к новому фильму "Женись на мне" (Marry Me), где главные роли также сыграли Дженнифер Лопес и Maluma. Премьера картины запланирована на 14 февраля 2021 года.

Недавно MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Режиссер нашумевшего клипа Леди Гаги "911" вдохновлялся кинопритчей Сергея Параджанова про армянского поэта Другая Кароль. Певица выпустила мини-фильм "Найти своих" на песни из нового альбома Новый музыкальный экшн от Jerry Heil: певица сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером
клип Дженнифер Лопес Maluma
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами

Популярные статьи

Сегодня, 12:23Шоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Сегодня, 05:55Fun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

Вчера, 19:03Events

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:17Fun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 14:46Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 13:51Шоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

Вчера, 08:20Шоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

23 сентябряШоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

23 сентябряFun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

23 сентябряFun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

23 сентябряШоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

23 сентябряПсихология

Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться

23 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Как Светлана Пермякова родила после 40 от 19-летнего парня
Как Светлана Пермякова родила после 40 от 19-летнего парня
Приголомшлива дружина футболіста Маріуполя. Чудова фізична форма
Приголомшлива дружина футболіста Маріуполя. Чудова фізична форма

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять