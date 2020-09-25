Дженнифер Лопес и Maluma выпустили горячий двухсерийный клип

Дуэт представил два совместных трека

Дженнифер Лопес и Maluma выпустили двухсерийный клип на песни Pa Ti и Lonely. В девятиминутном видео Джей Ло предстала в образе миллионерши, а Малума исполнил роль ее водителя. Страсть и химия между артистами заставляют усомниться в их игре.

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).

Дженнифер Лопес и Maluma Фото: YouTube

Если говорить без спойлеров, то история, показанная в роликах Pa Ti и Lonely – захватывающая и интригующая с первых секунд. Дженнифер Лопес показала всю свою сексуальность, что можно сказать и о ее партнере по клипу.

Режиссером видео стал Джесси Терреро. Синглы Pa Ti и Lonely стали саундтреком к новому фильму "Женись на мне" (Marry Me), где главные роли также сыграли Дженнифер Лопес и Maluma. Премьера картины запланирована на 14 февраля 2021 года.

Недавно MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song.

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