Дженнифер Лопес и Шакира устроили зажигательное шоу на Super Bowl 2020: фото, видео

Мировые звезды вызвали восторг горячими танцами

Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images Шоу Дженнифер Лопес и Шакиры на Super Bowl 2020 Фото: Getty Images 1/9

Культовые американские певицы Дженнифер Лопес и Шакира в ночь на 3 февраля устроили яркое шоу на стадионе Hard Rock Stadium во время проведения Super Bowl 2020. Популярные артистки стали главными хедлайнерами матча между "Сан-Франциско Форти Найнерс" и "Канзас-Сити Чифс" в США.

Первой выступила Шакира, которая вызвала восторг у зрителей своими хитами и зажигательными танцами. После сольных партий Шакира и Джей Ло выступили вместе. Пятнадцатиминутное выступление сопровождалось миксами ритмичных мировых хитов и драйвовыми танцами.

Особое внимание певицы уделили сценическим костюмам – Джей Ло и Шакира постоянно меняли красочные наряды, а подтанцовка со спецэффектами придало шоу перчинки. Зрители не жалели аплодисментов и остались в восторге от выступления мировых звезд. Кульминацией номера стал тверк, который певицы исполнили вместе.

Их коллега и звезда Голливуда Леди Гага осталась под впечатлением от увиденного, оставив восторженный комментарий на своей странице в Twitter: "Дженнифер Лопес, Шакира и другие специальные гости были просто невероятны! Это было классно. На протяжении всего шоу я танцевала и смеялась. Насколько же они эффектны и сексуальны! Люблю вас, прекрасные, сексуальные и талантливые женщины".

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

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