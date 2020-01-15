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Дженнифер Лопес, Лора Дерн, Антонио Бандерас и другие в новом выпуске Vanity Fair

Звезды снялись в интересных образах и рассказали о своих мечтах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Звезды в проекте Vanity Fair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair

Голливудские звезды порадовали поклонников и в ярких образах украсили обложку 26-го спецвыпуска издания Vanity Fair, который посвящен голливудским мечтам. Отметим, что ранее в съемке участвовали главные актеры-новички.

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Всего в съемках приняло участие 23 звезды, среди которых Лора Дерн, Лили-Роуз Депп, Антонио Бандерас, Уиллем Дефо и другие не менее известные знаменитости, которые рассказали, что для них есть голливудская мечта, и как они дошли до нее.

К съемке создатели подошли выпуска досиить креативно и разыграли настоящую дорожное приключение, где каждой звезде принадлежала своя роль. Например Рене Зеллвегер, которая в этом году поборется за "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" призналась, что мечтала стать журналисткой.

Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
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"Я неудачная журналистка. Я хотела научиться писать, и вот где я сейчас. Не плохо!", – заметила Рене, которая в съемках воплотила образ романтичной пастушки. В то время как роль журналистки в сюжетном снимке издания досталась дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.

О своей мечте рассказала и Дженнифер Лопес. Певица отметила, что достигла всего, о чем мечтала: "Наверное, танцы и музыка – это моя первая любовь, но актерство – любовь всей моей жизни".

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Лора Дерн также поделилась своей историей взлетов и падений, однако отметила, что всегда мечтала о свободе выбора.

"Я полюбила свободу просто сказать: к черту", – подумала звезда.

Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Звезды в проекте Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
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Напомним, ранее актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби стали героинями нового выпуска W Magazine.

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