Дженнифер Лопес надела чересчур короткую юбку

48-летняя Дженнифер выбрала total look от Valentino

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников смелым образом. 48-летняя Дженнифер приготовила для танцевального шоу World Of Dance откровенный наряд.

Лопес выбрала total look от Valentino. На фото в Instagram артистка предстала в гримерной комнате в чересчур короткой юбке и прозрачной блузке в вертикальную полоску. Волосы звезда собрала в пучок.

Дженнифер восхитила длинными стройными ножками. Свой сексуальный образ исполнительница дополнила туфлями и украшениями.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram

Дженнифер Лопес Фото: Instagram

Дженнифер Лопес Фото: Instagram

Напомним, для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.Исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).

На недавнем светском мероприятии Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем наряде от Zuhair Murad. Платье с золотой вышивкой и глубоким декольте артистка дополнила многочисленными украшениями с бриллиантами от Lorraine Schwartz и клатчем.

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