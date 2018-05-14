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Дженнифер Лопес надела чересчур короткую юбку

48-летняя Дженнифер выбрала total look от Valentino

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников смелым образом. 48-летняя Дженнифер приготовила для танцевального шоу World Of Dance откровенный наряд.  

Лопес выбрала total look от Valentino. На фото в Instagram артистка предстала в гримерной комнате в чересчур короткой юбке и прозрачной блузке в вертикальную полоску. Волосы звезда собрала в пучок.

Дженнифер восхитила длинными стройными ножками. Свой сексуальный образ исполнительница дополнила туфлями и украшениями.

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Дженнифер Лопес
Фото: Instagram
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Дженнифер Лопес
Фото: Instagram
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Дженнифер Лопес
Фото: Instagram

Напомним, для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.Исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).

На недавнем светском мероприятии Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем наряде от Zuhair MuradПлатье с золотой вышивкой и глубоким декольте артистка дополнила многочисленными украшениями с бриллиантами от Lorraine Schwartz и клатчем. 

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певица Дженнифер Лопес наряд Valentino
Источник: "Сегодня"

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