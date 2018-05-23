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Дженнифер Лопес надела прозрачные брюки на презентацию своей новой песни

Лопес посетила вечеринку по случаю выхода ее новой песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Дженнифер Лопес. Фото: Getty
Дженнифер Лопес. Фото: Getty

48-летняя Дженнифер Лопес известна не только, как талантливая актриса и певица, но еще и как обладательница стройной и подтянутой фигуры. Звезда всячески подчеркивает свои достоинства пикантными нарядами. На вечеринку по случаю выхода своей новой песни "Dinero" (Деньги) Лопес надела светлый костюм, состоящий из белой блузы с декольте и прозрачных брюк. Образ знаменитость дополнила золотистыми поясом и клатчем.

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Дженнифер Лопес
Фото: Getty
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Дженнифер Лопес
Фото: Getty

Ранее Дженнифер Лопес в кожаных ботфортах и наряде с откровенным декольте покорила красную дорожку престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2018. Для выхода в свет Джей Ло выбрала соблазнительный наряд из кожи из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli. 

Напомним, Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с разрезом до талииПевица и актриса произвела фурор на благотворительном мероприятии фонда The Robin Hood Foundation. Эффектный образ Лопес дополнили туфли от Charlotte Olympia, украшения с бриллиантами от Yeprem и серебристый клатч.

Кто из звезд обувается на миллионы смотрите на видео:



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Источник: "Сегодня"
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