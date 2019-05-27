Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом – СМИ

Звездная пара уже начала готовиться к свадьбе

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая в марте 2019 года обручилась с бизнесменом Алексом Родригесом, уже определилась с датой свадьбы. Так, звездная пара пожениться уже этим летом.

Недавно появились слухи об измене Дженнифер Лопес. Об этом более детально в сюжете:

После официального заявления о помолвке поклонники со всего мира ждут, когда же влюбленная пара пожениться. Как сообщает западное издание The Gal Post, это произойдет совсем скоро, а Дженнифер и Алекс уже полным ходом готовятся к главному событию в их жизни.

Близкая подруга Дженнифер Лопес рассказала, что свадьба однозначно будет помпезной. Голливудская певица даже определилась со свадебным платьем, которое ей будет шить Valentino. А общая сума свадебного торжества обойдется "сладкой парочке" в 15 миллионов долларов. Чего стоит только торт за 50 тысяч долларов!

Ранее Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Дженнифер Лопес. По его словам, каждая деталь была отрепетирована десятки раз. Родригес даже становился на колено перед своим ассистентом, представляя, как делает предложение Джей Ло.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram