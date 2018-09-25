Дженнифер Лопес не удержалась на ногах во время выступления в Лас-Вегасе

Звезда упала прямо на сцене и сразу же продолжила петь

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Американская звезда Дженнифер Лопес известна своими яркими шоу и зажигательными хитами. Однако и с ней, как и с любым другим человеком, случаются курьезы.

На своем концерте в Лас-Вегасе 49-летняя Лопес не удержалась на ногах во время исполнения хита Dance Again. Звезда подошла к поклонникам, но на краю сцены она подскользнулась и упала, после чего Дженнифер сразу же поднялась на ноги и продолжила выступление.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15 — Chris (@jlogreeknews) 23 сентября 2018 г.

Напомним, жених Дженнифер Лопес показал, что певица обычно делает перед концертами. 43-летний американский бейсболист и возлюбленный знаменитой певицы Дженнифер Лопес – Алекс Родригес – показал, как артистка готовится к концертам. На видео Лопес забавно танцует в полотенце на голове и солнцезащитных очках.

Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 49 лет, довольно часто проводит время в спортзале, о чем свидетельствуют многочисленные фото среди тренажеров. Благодаря этому артистка находится в отличной физической форме и нередко хвастается снимками в откровенных нарядах.