Дженнифер Лопес не удержалась на ногах во время выступления в Лас-Вегасе

Звезда упала прямо на сцене и сразу же продолжила петь

Американская звезда Дженнифер Лопес известна своими яркими шоу и зажигательными хитами. Однако и с ней, как и с любым другим человеком, случаются курьезы.

На своем концерте в Лас-Вегасе 49-летняя Лопес не удержалась на ногах во время исполнения хита Dance Again. Звезда подошла к поклонникам, но на краю сцены она подскользнулась и упала, после чего Дженнифер сразу же поднялась на ноги и продолжила выступление.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15