Дженнифер Лопес поделилась романтическим видео с женихом

Знаменитая певица умилила поклонников новым роликом

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно подарила своему бывшему супругу внедорожник Ford Bronco, порадовала поклонников новым видео с Алексом Родригесом.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес отпраздновала свое 50-летие:

На опубликованном ролике в Instagram будущие супруги предстали перед фанатами в романтических образах в Сен-Тропе. Влюбленные мило позировали перед камерой, а Алекс решил даже проявить свое чувство юмора и подшутил над широкими полями шляпки Лопес. Футболист хотел сфотографироваться со своей спутницей, но соломенный головной убор ему немного помешал. После этого пара вместе искренне начала смеяться и Алекс случайно задел платье любимой и оголил ее плечо. Такое непринужденное видео позабавило подписчиков и они в комментариях отметили, что будущие супругу кажутся им идеальной парой.

4 Сен 2019 в 6:42 PDT INSTAGRAM (@jlo)

"Какой прекрасный день", – написала Джей Ло под видео, который за несколько часов набрал более 5 миллионов просмотров.

Напомним, что совсем недавно Дженнифер Лопес вернулась из гастрольного тура. Во время концерта в Москве сценический костюм певицы не выдержал и треснул прямо во время выступления. Забавное видео поклонники опубликовали в Instagram.

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