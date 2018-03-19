Дженнифер Лопес подверглась сексуальному домогательству со стороны режиссера

Сегодня, 16:30

Звезда не стала раскрывать имя режиссера или название проекта

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес не стала исключением во всеобъемлющей проблеме сексуальных домогательств. Певица тоже пала жертвой непристойного поведения со стороны мужчин, когда была несовершеннолетней. Об этом Лопес рассказала в интервью для Harper’s Bazaar.

Когда Дженнифер только начала свою кинокарьеру, то ей приходилось бегать по многим кастингам, и во время одного из них режиссер попросил девушку снять футболку и показать ему обнаженную грудь. "Когда я отказалась сделать это, то сама здорово испугалась. Я подумала: "Что я творю? Ведь этот мужчина может дать мне одну из моих первых ролей!", – рассказывает Дженнифер.

Звезда не стала раскрывать имя режиссера или название проекта. Впервые юная Лопес появилась на экране в 1986 году в картине "Моя маленькая девочка", сыграв в ней эпизодическую роль.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала в потрясающем наряде с пышной юбкой из коллекции Oscar de la Renta

Ранее Дженнифер Лопес продемонстрировала отличную физическую форму на концерте.
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