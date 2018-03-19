Дженнифер Лопес подверглась сексуальному домогательству со стороны режиссера
Звезда не стала раскрывать имя режиссера или название проекта
Дженнифер Лопес не стала исключением во всеобъемлющей проблеме сексуальных домогательств. Певица тоже пала жертвой непристойного поведения со стороны мужчин, когда была несовершеннолетней. Об этом Лопес рассказала в интервью для Harper’s Bazaar.
Когда Дженнифер только начала свою кинокарьеру, то ей приходилось бегать по многим кастингам, и во время одного из них режиссер попросил девушку снять футболку и показать ему обнаженную грудь. "Когда я отказалась сделать это, то сама здорово испугалась. Я подумала: "Что я творю? Ведь этот мужчина может дать мне одну из моих первых ролей!", – рассказывает Дженнифер.
Звезда не стала раскрывать имя режиссера или название проекта. Впервые юная Лопес появилась на экране в 1986 году в картине "Моя маленькая девочка", сыграв в ней эпизодическую роль.
Напомним, Дженнифер Лопес предстала в потрясающем наряде с пышной юбкой из коллекции Oscar de la Renta.
Ранее Дженнифер Лопес продемонстрировала отличную физическую форму на концерте.
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