Дженнифер Лопес показала, как отдыхает с женихом в Израиле
Влюбленные вместе покатались на верблюде
Дженнифер Лопес, которая недавно получила в подарок шикарное авто, поделилась новыми фотографиями. На них она запечатлена со своим женихом Алексом Родригесом. Влюбленные устроили себе небольшой отдых в Израиле, который посетили в рамках мирового турне Джей Ло It's my party.
Смотрите видео, как Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения:
В Instagram певица опубликовала красочные снимки семейного мини-отдыха – вместе с Алексом к звезде присоединились ее дети Эмми и Макс.
На одном из фото Лопес и Родригес позируют верхом на верблюде. С экзотическим животным Дженнифер также сделала селфи.
Артистка поделилась с фолловерами кадром в купальнике, продемонстрировав свою подтянутую и стройную фигуру.
А судя по Instagram Алекса Родригеса, семья также побывала в Иерусалиме.
"Иерусалим, ты незабываемый. Какой идеальный финал нашей первой поездки в эту прекрасную страну", – подписал Родригес совместный кадр с Джей Ло.
Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения прямо на сцене.
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