Дженнифер Лопес показала, как отдыхает с женихом в Израиле

Влюбленные вместе покатались на верблюде

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: AFP

Дженнифер Лопес, которая недавно получила в подарок шикарное авто, поделилась новыми фотографиями. На них она запечатлена со своим женихом Алексом Родригесом. Влюбленные устроили себе небольшой отдых в Израиле, который посетили в рамках мирового турне Джей Ло It's my party.

Смотрите видео, как Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения:

В Instagram певица опубликовала красочные снимки семейного мини-отдыха – вместе с Алексом к звезде присоединились ее дети Эмми и Макс.

2 Авг 2019 в 11:24 PDT INSTAGRAM (@jlo)

На одном из фото Лопес и Родригес позируют верхом на верблюде. С экзотическим животным Дженнифер также сделала селфи.

2 Авг 2019 в 12:01 PDT INSTAGRAM (@jlo)

Артистка поделилась с фолловерами кадром в купальнике, продемонстрировав свою подтянутую и стройную фигуру.

2 Авг 2019 в 9:07 PDT INSTAGRAM (@jlo)

А судя по Instagram Алекса Родригеса, семья также побывала в Иерусалиме.

2 Авг 2019 в 9:32 PDT INSTAGRAM (@arod)

"Иерусалим, ты незабываемый. Какой идеальный финал нашей первой поездки в эту прекрасную страну", – подписал Родригес совместный кадр с Джей Ло.

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения прямо на сцене.

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