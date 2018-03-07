Дженнифер Лопес показала соблазнительные формы в облегающем платье

Сегодня, 10:50

Лопес очаровала поклонников в белоснежном наряде

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

48-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес  поделилась с поклонниками новыми фото, на которых одна позирует в белоснежном облегающем платье.  Свой образ актриса дополнила босоножками  в тон платью, серьгами-кольцами  и массивным браслетом.

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Фото: instagram.com/jlo/

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Фото: instagram.com/jlo/

В комментариях поклонники певицы оставили ей множество комплиментов: "Красива, как всегда", "Королева", "Ты вдохновляешь так много людей", "Лучшие ягодицы всех времен".

О том, как Лопес завоевала сердце своего любимого смотрите в видео ниже:

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ. Звезд приготовила для танцевального шоу World Of Dance эффектный наряд. Дженнифер опубликовала на странице в Instagram фото, на котором предстала в коротком розовом платье от Gucci, стоимостью 2400 фунтов стерлингов (3300 долларов). Мини-платье украшено стразами на воротнике и рукавах.

Ранее Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Лопес появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner.
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Источник:

"Сегодня"

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