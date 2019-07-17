Дженнифер Лопес появилась в центре Нью-Йорка с полотенцем на голове

Певица и актриса удивила жителей Нью-Йорка оригинальным образом

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила жителей Нью-Йорка экстравагантным образом. Артистка появилась в центре мегаполиса с полотенцем на голове. Дженнифер Лопес в таком виде зашла в свой автомобиль и отправилась на концерт, который, к слову, так и не состоялся, а людей пришлось эвакуировать.

Подруга Дженнифер Лопес рассказала все секреты предстоящей свадьбы. Детали в сюжете:

Судя по всему, артистка не успела высушить волосы, поэтому решила выйти на улицу с полотенцем на голове. Кроме него, на Джей Ло были солнцезащитные очки, белый спортивный костюм и бежевые вьетнамки. Кажется, что Лопес ходит по своему дому, а не в центре Нью-Йорка, где ее окружают толпы поклонников и папарацци. Кадры, на которых Дженнифер Лопес запечатлена с полотенцем на голове, уже появились в сети и набирают популярность.

Джей Ло с полотенцем на голове в центре Нью-Йорка/instagram.com/jlover.update

Ранее мы также писали, что Дженнифер Лопес спела на одной сцене со своей дочерью. Трогательное видео певица опубликовала в своем Instagram.

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