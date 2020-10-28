Дженнифер Лопес появится в комедии с известным голливудским красавчиком

Партнером по съемкам Лопес станет Арми Хаммер

Поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес и один из самых привлекательных актеров Голливуда Арми Хаммер, который недавно развелся с супругой, собираются сыграть главные роли в комедийном боевике Shotgun Wedding, сообщает Deadline.

Продюсерами выступят Тодд Либерман и Дэвид Хоберман. Актер и продюсер Райан Рейнольдс также является исполнительным продюсером будущей киноленты. Ожидается, что съемки начнутся в начале следующего года.

Дженнифер Лопес и Арми Хаммер Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/armiehammer

"Невероятная притягательность Дженнифер и Арми – как вместе, так и по отдельности, делает их идеальной парой для этого комедийного боевика. Они оба отличные актеры, от которых невозможно оторвать взгляд, но главное в будущем фильме – это некая химия между ними экране", – сказала Эрин Вестерман, президент производства киногруппы Lionsgate.

Главные герои фильма (Лопес) и Том (Хаммер) собирают всю семью на свадьбу, но сами чувствуют, что их жар отношений наоборот начинает угасать. Но тут случается непредвиденное – всех родственников и гостей свадьбы берут в заложники, и теперь пара должна спасти не только свои отношения, но и близких.

Напомним, у дочки Брюса Уиллиса роман с недавно разведенным Арми Хаммером.

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