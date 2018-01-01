Дженнифер Лопес рассказала, что ей не нравилось в своей фигуре

Певица постоянно комплексовала из-за своих форм и того. что все заставляли ее худеть

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая пару дней назад надела чересчур короткую юбку, рассказала в интервью американскому журналу InStyle о том, что в молодости настрадалась из-за своих округлых форм.

По ее словам, многие продюсеры отказывались работать с Дженнифер и называли ее полной. Ее заставляли похудеть практически постоянно, но в конце концов она полюбила себя.

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"Сначала меня это не беспокоило. Но после того, как несколько человек из музыкальной индустрии сказали, что я должна сбросить несколько килограмм, я задумалась", – отметила певица.

Ей постоянно говорили: "Ты должна сделать то, и это, и это".

"Дошло до того, что я подумала о том, что без своих изъянов я не буду собой, ведь все, с кем я росла, были такими же, и они были прекрасны. Я не видела ничего плохого в лишнем весе!" — рассказала Дженнифер.

Певица также рассказала, что принять себя ей помогла ее семья, в которой все любили друга вне зависимости от их форм и размеров. Она рассказала, что в те времена была мода на тощих моделей и таких же музыкальных исполнительниц, но именно Дженнифер открыла путь в шоу-бизнес таким же, как и она. Певица добавила, что постарается передать эту мудрость своей дочери Эмме.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ. Для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.