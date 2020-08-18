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Дженнифер Лопес с женихом купили дом за 40 млн долларов: фото

Сегодня, 17:27

Особняк окружен огромным бассейном с подсветкой

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес приобрели в Майами шикарный особняк за 40 миллионов долларов, передает TMZ.

Сообщается, что парочка приобрела это огромное поместье на набережной на острове Стар-Айленде в Майами, где в основном расположены дома знаменитостей и бизнес-магнатов.

Особняк находится на участке площадью 3700 квадратных метра. Шикарный дом включает в себя 10 спален и 12 ванных комнат, лифт, винную комнату, библиотеку и огромную кухню. Имение окружено огромным бассейном с подсветкой.

Дом Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Дом Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Фото: Zillow

Как сообщает TMZ, Джей Ло уже владеет огромным домом в живописном районе Майами – Корал-Гейблс, поэтому неясно, будет ли пара проживать в новом особняке, или же он является инвестиционной недвижимостью.

Впечатляющие дома звезд – смотрите видео:

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри купили шикарный особняк у российского олигарха-мошенника. Звездные супруги приобрели дом в Калифорнии за 14,7 млн долларов. Ранее Джастин Тимберлейк и Джессика Бил продали шикарный пентхаус в Нью-Йорке за 6,4 млн долларов.

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