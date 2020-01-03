Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Шарлиз Терон и другие звезды на кинофестивале в Калифорнии: фото

Международный кинофестиваль в Палм-Спрингз стартовал 2 января

Дженнифер Лопес в платье от Ричард Квинн Фото: Instagram

В Калифорнии стартовал Международный кинофестиваль Палм-Спрингз. Ежегодно престижное мероприятие собирает в одном месте самых известных представителей киноиндустрии. Смотрите, в каких нарядах прошлись по красной дорожке Palm Springs Film Festival Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Шарлиз Терон, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и другие звезды.

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Фестиваль кино в Палм-Спрингз продлится до 13-го января. Свои награды уже успели получить Адам Драйвер, Квентин Тарантино, Джей Ло, Джейми Фокс и другие. Мы же предлагаем поближе посмотреть стильные образы селебрити с красной дорожки.

Дженифер Лопес прибыла на ивент в роскошном цветочном платье от Ричарда Квинна. Свой образ певица дополнила розовыми босоножками и клатчем в тон. Дженнифер сопровождал ее жених Алекс Родригес, который был одет в черный смокинг.

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Шарлиз Терон – как всегда элегантна. Актриса позировала перед камерами в клетчатом костюме с сеткой от Dior. Из аксессуаров она выбрала черные серьги и крупные кольца.

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Сальма Хайек появилась на красной дорожке кинофестиваля в черном платье с воланами и прозрачными рукавами. Рядом с ней был Антонио Бандерас в темно-синем костюме с галстуком.

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Актриса Рене Зеллвегер также сделала выбор в пользу total black. "Бриджет Джонс" надела шифоновый комбинезон Jason Wu с приспущенными плечами и декором на груди. Образ знаменитость дополнила черными туфлями на каблуках.

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Режиссер Квентин Тарантино прибыл в Палм-Спрингз в черном костюме с черной рубашкой и выглядел безупречно. К слову, он взял награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Однажды в Голливуде".

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