Дженнифер Лопес снялась в завораживающей фотосессии в платье за семь тысяч долларов

48-летняя Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера журнала Harper's Bazaar. Артистка стала героиней невероятной фотосессии. В интервью изданию Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.

На обложке Дженнифер предстала в потрясающем наряде с пышной юбкой из коллекции Oscar de la Renta. Лопес примерила нежно-розовое платье, стоимостью 6990 долларов (184 тысячи гривен).

Свой шикарный образ звезда дополнила драгоценными серьгами от Le Vian и босоножками от Manolo Blahnik.

Фото: instagram.com/harpersbazaarus





Фото: instagram.com/joannahillman

Напомним, Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Певица появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner .

Ранее Дженнифер Лопес похвасталась покупкой от Gucci. Звезда приобрела себе белые носки стоимостью 1340 долларов.