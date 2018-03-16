Дженнифер Лопес снялась в завораживающей фотосессии в платье за семь тысяч долларов

Сегодня, 09:01

48-летняя артистка стала героиней невероятной фотосессии 

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

48-летняя Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера журнала Harper's Bazaar. Артистка стала героиней невероятной фотосессии. В интервью изданию Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.  

На обложке Дженнифер предстала в потрясающем наряде с пышной юбкой из коллекции Oscar de la Renta. Лопес примерила нежно-розовое платье, стоимостью 6990 долларов (184 тысячи гривен).

Свой шикарный образ звезда дополнила драгоценными серьгами от Le Vian и босоножками от Manolo Blahnik.

1_4015

2_2027

Фото: instagram.com/harpersbazaarus

3_863


4_304

Фото: instagram.com/joannahillman

Напомним, Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Певица появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner .

Ранее Дженнифер Лопес похвасталась покупкой от Gucci. Звезда приобрела себе белые носки стоимостью 1340 долларов.
платье, лопес, Дженнифер Лопес, Gucci

Вы сейчас просматриваете новость "Дженнифер Лопес снялась в завораживающей фотосессии в платье за семь тысяч долларов". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес засветила грудь в спортивном топе

9 Марта, 15:00

Лопес продемонстрировала спортивную фигуру

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес показала соблазнительные формы в облегающем платье

7 Марта, 10:50

Лопес очаровала поклонников в белоснежном наряде
Загрузка...

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини за три тысячи долларов

6 Марта, 09:01

Певица продемонстрировала длинные стройные ножки

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес в рваных джинсах с бойфрендом побывала на баскетбольном матче

19 Февраля, 15:30

Свой образ артистка дополнила ботильонами от Christian Louboutin
Загрузка...