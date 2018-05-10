Дженнифер Лопес в эффектном мини отправилась на вечеринку

Для вечеринки Лопес выбрала сверкающий наряд

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни. Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

На светском мероприятии 48-летняя Дженнифер Лопес блистала в компании своего жениха Алекса Родригеса. Певица выбрала эффектное платье с экстремальным разрезом от Balmain с кристаллами и перьями.

После официальной части Алекс и Дженнифер отправились на afterparty Met Gala. Для вечеринки Лопес выбрала сверкающий наряд от от Balmain. Мини-платье артистка дополнила черной шубкой, босоножками и серьгами-кольцами.

Волосы певица собрала в небрежный пучок.

Дженнифер Лопес с женихом Фото: Getty

Дженнифер Лопес с женихом Фото: Getty

Напомним, 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

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