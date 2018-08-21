Дженнифер Лопес в соблазнительном наряде "зажгла" на премии MTV Video Music Award-2018

Певица выступила на премии впервые с 2001 года

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

20 августа в Нью-Йорке прошла престижная американская премия в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Awards 2018. Мероприятие посетили многие звезды Голливуда и американского шу-бизнеса: актриса Блейк Лайвли, певица и актриса Дженнифер Лопес с ее женихом – Алексом Родригесом, модель Карли Клосс, актриса Оливия Манн, Эмбер Роуз, певица Камила Кабельо, Шон Мендес и многие другие.

Дженнифер Лопес Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP Дженнифер Лопес Фото: AFP 1/5

На премии знаменитая Дженнифер Лопес получила почетную награду имени Майкла Джексона, а также выступила на мероприятии впервые с 2001 года. Артистка устроила настоящее шоу, традиционно выйдя на сцену в соблазнительном ярком наряде.

К слову, клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабейо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года. На ковровой дорожке она с радостью позировала фотографам.

Отметим, что в этом году премию запомнилась еще и самыми откровенными нарядами. Многие знаменитости не постеснялись показать свои формы, надев на премию минимум одежды.

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