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Дженнифер Лопес в соблазнительном наряде "зажгла" на премии MTV Video Music Award-2018

Певица выступила на премии впервые с 2001 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

20 августа в Нью-Йорке прошла престижная американская премия в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Awards 2018. Мероприятие посетили многие звезды Голливуда и американского шу-бизнеса: актриса Блейк Лайвли, певица и актриса Дженнифер Лопес с ее женихом – Алексом Родригесом, модель Карли Клосс, актриса Оливия Манн, Эмбер Роуз, певица Камила Кабельо, Шон Мендес и многие другие.

Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: AFP
Дженнифер Лопес
Фото: AFP
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На премии знаменитая Дженнифер Лопес получила почетную награду имени Майкла Джексона, а также выступила на мероприятии впервые с 2001 года. Артистка устроила настоящее шоу, традиционно выйдя на сцену в соблазнительном ярком наряде.

К слову, клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабейо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года. На ковровой дорожке она с радостью позировала фотографам.

Отметим, что в этом году премию запомнилась еще и самыми откровенными нарядами. Многие знаменитости не постеснялись показать свои формы, надев на премию минимум одежды. 

Мы также делали подборку фото, на которых запечатлены самые яркие моменты церемонии.

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певица Дженнифер Лопес MTV Video Music Awards
Источник: "Сегодня"
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