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Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в рекламе для Coach: трогательное видео

Сегодня, 17:00

Знаменитость стала лицом осенней коллекции известного бренда

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая анонсировала запуск собственного бренда косметики, стала лицом осенней коллекции известной марки одежды. Звезда снялась в рекламе для Coach вместе со своей мамой и детьми.

Ролик, в котором Лопес появилась вместе с родными, опубликован на канале Coach в YouTube. Джей Ло, ее мама Гваделупа, дочь Эмми и сын Макс сидят за столом на природе и общаются между собой. Все четверо примерили одежу бренда из новой линейки.

В коротком видео Дженнифер и ее близкие говорят о важных вещах и семейных ценностях. Певица отмечает, что ее самые любимые моменты в жизни – проведенные с семьей. И признается, что каждый из них может быть настоящим и не скрывать свое истинное "я" друг от друга.

На своей странице в Instagram Дженнифер Лопес также разместила короткое видео со съемки для рекламной кампании Coach. 51-летняя артистка предстала в желтой кофте и юбке, сидя на качели.

INSTAGRAM

Дженнифер Лопес родила двойняшек Макса и Эмми от Марка Энтони, за которого вышла замуж 5 июня 2004 года. Сейчас знаменитость обручена с бейсболистом Алексом Родригесом.

Почему Джей Ло отменила свадьбу с Алексом Родригесом, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес с женихом купили дом за 40 миллионов долларов.

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