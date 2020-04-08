Дженнифер Лопес вынуждена перенести свадьбу

Из-за карантина звездная пара вынуждена отменить торжество

Голливудская свадьба культовой певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса снова переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Отметим, что звездная пара планировала этим летом стать мужем и женой.

Об этом звездная невеста рассказала в прямом эфире программы Эллен Дедженерес. По ее словам, она не знает, когда состоится торжество.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

"Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать", – рассказала Лопес.

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Также певица рассказала, чем занимается во время карантина. Она помогает своим детям – двойняшкам Максу и Эмме – делать домашние задания.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

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