Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес вынуждена перенести свадьбу

Из-за карантина звездная пара вынуждена отменить торжество

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Голливудская свадьба культовой певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса снова переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Отметим, что звездная пара планировала этим летом стать мужем и женой.

Об этом звездная невеста рассказала в прямом эфире программы Эллен Дедженерес. По ее словам, она не знает, когда состоится торжество.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

"Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать", – рассказала Лопес.

Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств. Узнайте подробности в сюжете:

Также певица рассказала, чем занимается во время карантина. Она помогает своим детям – двойняшкам Максу и Эмме – делать домашние задания.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Умер первый бойфренд Дженнифер Лопес 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поделились милыми семейными снимками
свадьба Голливуд певица Дженнифер Лопес Алекс Родригес
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Украинская Кардашьян не удержала свое богатство мини бикини
Украинская Кардашьян не удержала свое богатство мини бикини
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї

Популярные статьи

Вчера, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Вчера, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

6 апреляШоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

5 апреляFun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Новости партнеров

Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Дочь Кошевого из
Дочь Кошевого из "Квартал 95" и Потап устроили танцы на камеру
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости