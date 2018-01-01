Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с разрезом до талии

48-летняя певица стала главной звездой мероприятия

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на благотворительном мероприятии фонда The Robin Hood Foundation. На светском мероприятии в Нью-Йорке 48-летняя исполнительница появилась в сексуальном наряде, стоимостью 2200 евро.

Дженнифер выбрала черное платье с разрезом до талии и кристаллами Swarovski от Alex Perry.

Эффектный образ Лопес дополнили туфли от Charlotte Olympia, украшения с бриллиантами от Yeprem и серебристый клатч.

На вечеринке артистку сопровождал возлюбленный Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес Фото: Getty

Дженнифер Лопес с женихом Фото: Getty

Ранее Дженнифер Лопес выбрала total look от Valentino. Артистка предстала в гримерной комнате в чересчур короткой юбке и прозрачной блузке в вертикальную полоску. Волосы звезда собрала в пучок.

Напомним, для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.Исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).

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