Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с разрезом до талии
48-летняя певица стала главной звездой мероприятия
Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на благотворительном мероприятии фонда The Robin Hood Foundation. На светском мероприятии в Нью-Йорке 48-летняя исполнительница появилась в сексуальном наряде, стоимостью 2200 евро.
Дженнифер выбрала черное платье с разрезом до талии и кристаллами Swarovski от Alex Perry.
Эффектный образ Лопес дополнили туфли от Charlotte Olympia, украшения с бриллиантами от Yeprem и серебристый клатч.
На вечеринке артистку сопровождал возлюбленный Алекс Родригес.
Ранее Дженнифер Лопес выбрала total look от Valentino. Артистка предстала в гримерной комнате в чересчур короткой юбке и прозрачной блузке в вертикальную полоску. Волосы звезда собрала в пучок.
Напомним, для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.Исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).
Кто из звезд имеет собственные звезды – смотрите видео