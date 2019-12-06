50-летняя Дженнифер Лопес заговорила о своей беременности

Голливудская звезда планирует пополнение в семье

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, у которой скоро состоится свадьба с женихом Алексом Родригесом, призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка.

Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах режиссера. Детали в сюжете:

Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

"Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому", – призналась голливудская секс-символ.

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Ко всему, Джей Ло отметила, что ее двойняшки Макс и Эмми, которых она родила в браке с певцом Марком Энтони, прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

"Они знают, что для них у нас всегда найдется любовь", – рассказала знаменитость.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов. Ранее мы также писали, что жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини.

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