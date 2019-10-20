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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились: первые фото со свадьбы актрисы

Церемония прошла в шикарном особняке в городе Ньюпорт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились
Фото: instagram.com/photoboothplanetnorth/

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, которые ранее были замечены в брачном бюро Нью-Йорка, поженились на этих выходных. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.

Почему Дженнифер Лоуренс не пригласила родителей на свадьбу, смотрите в ролике:

Организатором свадьбы Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стал известный звездный event-менеджер Марк Сид. Местом проведения торжества выбрали особняк Belcourt Castle в городе Ньюпорт штата Род-Айленд.

В сети уже появились снимки звездной свадьбы, и хотя папарацци не удалось запечатлеть невесту, в объектив попал сам Марони, а также гости.

Кук Марони прибыл на свадьбу | Фото: Daily Mail

Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге. На вечеринке были замечены Адель, Камерон Диаc со своим мужем Бенджи Мэдденом, Крис Дженнер, Эмма Стоун, Эшли Олсен, Сиенна Миллер, Николь Ричи, Эми Шумер и другие голливудские селебрити, пишет Daily Mail.

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Ранее мы подробно рассказывали об эксклюзивных деталях свадьбы Дженнифер Лоуренс.

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