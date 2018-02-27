Дженнифер Лоуренс о Ким Кардашьян: "У нас односторонняя дружба"

27-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс в одном из интервью западным изданиям рассказала о своих отношениях с 37-летней телезвездой Ким Кардашьян. Актриса выразила свою любовь к знаменитому семейству, но она также отметила, что Ким вряд ли считает ее подругой. "Не знаю, назовет ли она меня своей подругой. Это скорее односторонняя дружба", – объяснила Лоуренс.

Известно, что Дженнифер выступила в роли ведущей на одном из американских шоу и взяла интервью у Ким. После чего семейство пригласило ее на ужин. Так актриса описала свои впечатления о звездном семействе: "Они умные, приятные и веселые люди. У них крепкие семейные узы, а это важно в современном мире. Они были очень милы со мной", – заключила Лоуренс.

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Напомним, что недавно Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.