Дженнифер Лоуренс объявила себя поклонницей серии фильмов "50 оттенков серого"

Сегодня, 05:11

Актриса с удовольствием признается, что обожает реалити-шоу семейства Кардашьян

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс не стесняется говорить о своих недостатках, слабостях и предпочтениях – актриса, например, с удовольствием признается, что обожает реалити-шоу семейства Кардашьян, а еще, как выяснилось в новом интервью – "Пятьдесят оттенков серого".

В интервью по случаю выхода нового фильма Дженнифер "Красный воробей" журналисты издания The Wing спросили у актрисы, считает ли она себя киноманом – и вот какой ответ получили: "Я даже слова такого не знаю, так что, очевидно…нет. Я постоянно попадаю в неловкие ситуации, потому что не знаю классику. В детстве я не была большой поклонницей кино. Я знакома с блестяще образованными актерами и, конечно, это полезно – заниматься самообразованием в области кино. Но мне все эти замечательные, великолепные, гениальные фильмы, получившие кучу наград, кажутся скучными – так что я обычно смотрю какие-нибудь свежие релизы, от Pixar, например, или "Пятьдесят оттенков"… Мне нравится то, что мне нравится, и все!".

Напомним, Дженнифер Лоуренс решила рассказать подробности их отношений с Дарреном Аронофски.

Недавно Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.
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Источник:

popcornnews.ru

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