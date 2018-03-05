Дженнифер Лоуренс отличилась на "Оскаре-2018"

Актриса Дженнифер Лоуренс удивила поведением на "Оскаре-2018". Войдя в зал театра "Долби", Дженнифер прямо с бокалом вина в руке стала перелезать через ряды кресел в поисках своего места.

По пути Лоуренс успела пообщаться сначала с Сальмой Хайек, а затем с Мерил Стрип.

Актриса уже дважды отличалась на "Оскаре": в 2013-м она упала, когда поднималась на сцену за наградой, а на следующий год споткнулась на красной дорожке.

Фото: Getty

Фото: Getty

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".