Дженнифер Лоуренс передумала брать перерыв в карьере
Опасения поклонников Дженнифер оказались напрасными
После завершения съемок в "маме!" Даррена Аронофски Дженнифер Лоуренс публично заявила, что собирается сделать перерыв в актерской карьере, и неоднократно напоминала о своем желании отдохнуть от Голливуда в многочисленных интервью – дошло даже до того, что актриса рассказала, будто собирается купить ферму и разводить там коз вместо того, чтобы сниматься в кино. Впрочем, опасения поклонников Дженнифер оказались напрасными: теперь выясняется, что Лоуренс передумала и брать паузу в карьере не станет.
Представители Дженнифер Лоуренс в официальном комментарии изданию Entertainment Weekly рассказали, что актриса "вернется к работе, когда стартует производство одного из нескольких ее проектов, пока находящихся на стадии подготовки". Таких фильм у Дженнифер – аж семь, включая достаточно амбициозные проекты – байопик Зельды Фицджеральд, "Вражда" Адама МакКея и пока безымянный фильм с Эми Шумер.
Напомним, Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к актеру Тимоти Шаламе.
Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, что однажды ее заставили проходить кастинг обнаженной. Оказывается, звезда подверглась сексуальной дискриминации со стороны режиссера женского пола.
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