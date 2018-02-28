Дженнифер Лоуренс передумала брать перерыв в карьере

Сегодня, 05:22

Опасения поклонников Дженнифер оказались напрасными

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

После завершения съемок в "маме!" Даррена Аронофски Дженнифер Лоуренс публично заявила, что собирается сделать перерыв в актерской карьере, и неоднократно напоминала о своем желании отдохнуть от Голливуда в многочисленных интервью – дошло даже до того, что актриса рассказала, будто собирается купить ферму и разводить там коз вместо того, чтобы сниматься в кино. Впрочем, опасения поклонников Дженнифер оказались напрасными: теперь выясняется, что Лоуренс передумала и брать паузу в карьере не станет.

Представители Дженнифер Лоуренс в официальном комментарии изданию Entertainment Weekly рассказали, что актриса "вернется к работе, когда стартует производство одного из нескольких ее проектов, пока находящихся на стадии подготовки". Таких фильм у Дженнифер – аж семь, включая достаточно амбициозные проекты – байопик Зельды Фицджеральд, "Вражда" Адама МакКея и пока безымянный фильм с Эми Шумер.

Напомним, Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к актеру Тимоти Шаламе.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, что однажды ее заставили проходить кастинг обнаженнойОказывается, звезда подверглась сексуальной дискриминации со стороны режиссера женского пола.
кино, фильм, аронофски, байопик, лоуренс, дженнифер лоуренс

Вы сейчас просматриваете новость "Дженнифер Лоуренс передумала брать перерыв в карьере". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе. Фото: Getty

Дженнифер Лоуренс призналась в чувствах к Тимоти Шаламе

24 Февраля, 05:24

Тимоти Шаламе успел влюбить в себя голливудский секс-символ

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс больше не боится сниматься обнаженной

23 Февраля, 05:22

В "Красном воробье" Дженнифер сыграла русскую шпионку
Загрузка...

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс ответила на критику своего откровенного наряда

22 Февраля, 11:00

Актриса надела соблазнительное черное платье с глубоким декольте и высоким вырезом

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс. Фото: Getty

Высокий разрез и глубокое декольте: Дженнифер Луоренс пришла на премьеру фильма

20 Февраля, 17:22

Актриса представила фильм "Красный воробей" в Лондоне
Загрузка...