Дженнифер Лоуренс призналась, что так и не закончила школу

Дженнифер рассказала, что ей пришлось бросить школу в 14 лет

Дженнифер Лоуренс удалось стать одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде, но, как оказалось, звезда так и не успела получить среднее образование. В недавнем интервью Дженнифер призналась, что ей пришлось бросить школу в 14 лет.

"Я ушла из школы. У меня нет ни аттестата, ни диплома. Я занималась самообразованием", — поделилась Дженнифер. Она призналась, что никогда не строила иллюзий на свой счет и не считала себя очень умной.

Звезда заявила, что найдя свое призвание, она делала все, чтобы добиться поставленной цели. В погоне за карьерными свершениями она даже не особенно задумывалась о своих друзьях.

Недавно Дженнифер Лоуренс решила рассказать подробности их отношений с Дарреном Аронофски. Отношения пары начались в 2016 году на съемках фильма "Мама!" и до сентября 2017 года не афишировались.

Напомним, Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.