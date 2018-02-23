Дженнифер Лоуренс призналась в чувствах к Тимоти Шаламе

Сегодня, 05:24

Тимоти Шаламе успел влюбить в себя голливудский секс-символ

Тимоти Шаламе. Фото: Getty
Тимоти Шаламе. Фото: Getty

Звезда фильма "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе успел влюбить в себя голливудский секс-символ. С 22-летним Тимоти мечтают работать все именитые режиссеры – только в конце прошлого года с ним вышло три картины, которые отметили кинокритики, и этот год обещает быть не менее удачным. Оказалось, что не только миллионы девушек во всем мире очарованы им, но и коллеги по цеху. Так, например, 27-летняя Дженнифер Лоуренс в одном из последних интервью призналась в симпатии к актеру.

"Я пойду в наступление, как только ему исполнится 30 лет. Он же уже достаточно взрослый, чтобы я могла говорить об этом вслух? Ему уже есть 18?" – пошутила она. А позже добавила: "Скажите ему, чтобы он подождал! Он такой талантливый и такой горячий!".

На днях в Лондоне состоялась премьера фильма "Красный воробей", в котором 27-летняя актриса Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль.

Напомним, Дженнифер Лоуренс призналась, что однажды ее заставили проходить кастинг обнаженнойОказывается, звезда подверглась сексуальной дискриминации со стороны режиссера женского пола. 
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