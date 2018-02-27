Дженнифер Лоуренс раскрыла подробности отношений с Дарреном Аронофски

Роман 27-летней актрисы и 48-летнего голливудского режиссера в прошлом году обсуждал весь Голливуд. Отношения пары начались в 2016 году на съемках фильма "Мама!" и до сентября 2017 года не афишировались. В ноябре возлюбленные объявили о своем решении остаться друзьями. Спустя три месяца после расставания актриса решила рассказать подробности их отношений с Аронофски.

Лоуренс стала гостьей популярной телевизионной программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". "Впервые мы познакомились на деловой встрече и полтора часа общались по поводу съемок „Мамы!". Все это время я думала, какой же он горячий! Это было настоящее сексуальное напряжение, которое продолжалось около девяти месяцев. Мне было очень тяжело. Наши отношения, на мой взгляд, длились два года, а не шесть месяцев, как говорит Даррен. Ведь я долгое время была просто влюблена в него. И я все еще очень люблю его", – говорит актриса.

Напомним, что недавно Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.