Дженнифер Лоуренс раскрыла подробности отношений с Дарреном Аронофски

Сегодня, 14:00

В ноябре возлюбленные объявили о своем решении остаться друзьями

Дженнифер Лоуренc. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренc. Фото: AFP

Роман 27-летней актрисы и 48-летнего голливудского режиссера в прошлом году обсуждал весь Голливуд. Отношения пары начались в 2016 году на съемках фильма "Мама!" и до сентября 2017 года не афишировались. В ноябре возлюбленные объявили о своем решении остаться друзьями. Спустя три месяца после расставания актриса решила рассказать подробности их отношений с Аронофски.

Лоуренс стала гостьей популярной телевизионной программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". "Впервые мы познакомились на деловой встрече и полтора часа общались по поводу съемок „Мамы!". Все это время я думала, какой же он горячий! Это было настоящее сексуальное напряжение, которое продолжалось около девяти месяцев. Мне было очень тяжело. Наши отношения, на мой взгляд, длились два года, а не шесть месяцев, как говорит Даррен. Ведь я долгое время была просто влюблена в него. И я все еще очень люблю его", – говорит актриса.

Напомним, что недавно Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.

На днях в Лондоне состоялась премьера фильма "Красный воробей", в котором 27-летняя актриса Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль.
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