Дженнифер Лоуренс выходит замуж: все детали предстоящей свадьбы

Меню из деликатесов и подарки молодоженам – нюансы звездного торжества

Дженнифер Лоуренс Фото: Instagram

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая объявила о грядущей свадьбе, сейчас активно готовится к торжеству. По информации прессы, звезда и ее жених "по уши влюблены друг в друга" и были "по-настоящему неразлучны" с тех пор, как жених сделал ей предложение. Теперь стало известно, что в эту субботу, 19 октября, состоится долгожданная свадебная церемония.

Более детальней о свадьбе Дженнифер Лоуренс смотрите в видео:

По информации издания TMZ, свадьба состоится в роскошном месте в Род-Айленде (США), а организатором торжества стал известный звездный event-менеджер Марк Сид. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони будут угощать гостей деликатесами и фирменными алкогольными коктейлями на основе джина и бурбона. Среди закусок на торжестве будут представлены: лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вялеными яичными желтками, копченая свинина с соусом из маринованных яблок и соленая треска.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс возвращается в кино после длительного перерыва

Также будущие супруги подготовили для гостей необычные десерты: приготовленный на огне хлебный пудинг с шоколадом, соленой карамелью и свежими яблоками, а также оладьи с ликером, сахаром и корицей.

В списке wish-листа подарков, которые бы хотели получить молодожены – набор для приготовления фондю на 11 персон, робот-пылесос, косметичка, универсальный адаптер-переходник, большой автомобильный холодильник, камера GoPro, беспроводная колонка Marshall и прочее.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя она призналась, что не любит краситься.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.