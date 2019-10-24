Дженнифер Лоуренс заказала номер в отеле для свадебного платья

Актриса удивила необычным свадебным нюансом

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

На прошлых выходных узами брака соединились 29-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони. Праздничная церемония прошла в отеле Belcourt на Род-Айленде, куда молодожены прибыла на частном самолете. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.

Почему Дженнифер Лоуренс не пригласила родителей на свадьбу, смотрите в ролике:

Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге. Но не это привлекло внимание поклонников, а тот нюанс, что актриса сняла отдельный номер в отеле Hotel Viking для подвенечного наряда. Отметим, церемония бракосочетания прошла под грифом "секретно", и даже фотографы не удалось запечатлеть свадебный наряд знаменитости.

Более того, как сообщает Page Six, из Парижа прилетела команда бренда Dior, которая следила за нарядом.

Ранее мы подробно рассказывали об эксклюзивных деталях свадьбы Дженнифер Лоуренс.

Также Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном. Также актриса поделилась секретами стройности и красоты, хотя призналась, что не любит краситься.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.