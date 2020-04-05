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Джесси Джей и Ченнинг Татум снова расстались – СМИ

Пара была вместе всего два месяца

Инна Петрова
Сегодня, 14:39

Похоже, повторное воссоединение Джесси Джей и Ченнинга Татума было временным. СМИ сообщают, что спустя несколько месяцев после того, как актер и певица публично объявили себя парой,они вновь разошлись.

В январе 2020 года американский актер Ченнинг Татум официально развелся с Дженной Дьюэн. Бракоразводный процесс знаменитостей продолжался почти два года. Вскоре мужчина пришел на мероприятие MusicCares Person of the Year с певицей Джесси Джей. Влюбленные держались за руки, обнимались и не скрывали своих чувств на публике.

Джесси Джей и Ченнинг Татум
Джесси Джей и Ченнинг Татум
Фото: Getty Images

После того, как Ченнинг и Джесси начали публиковать совместные фото в Instagram, их фолловеры заговорили о женитьбе. Однако недавно появились слухи об очередном расставании селебритис: поклонников обеспокоило, что Ченнинг публично не поздравил Джесси с днем рождения.

По информации The Sun, Татум и Джей все-таки рассталась. Приближенный к окружению звезд источник уверяет, что эксы сохранили дружеские отношения и все еще находятся в близком контакте друг с другом.

"Джесси и Ченнинг действительно заботятся друг о друге", – говорит инсайдер.

О самых громких разводах звезд смотрите в сюжете:

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