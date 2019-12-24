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Джессика Бил не может простить Джастина Тимберлейка после флирта с другой

Джастин Тимберлейк планирует наладить отношения с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:08
Джессика Билл и Джастин Тимберлейк
Джессика Билл и Джастин Тимберлейк
Фото: instagram.com/justintimberlake

В начале декабря американский певец Джастин Тимберлейк был замечен за флиртом с коллегой по съемочной площадке фильма "Палмер" – 30-летней Алиши Уэйнрайт. Артист нежно держал за руку девушку, несмотря на то, что с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает четырехлетнего сына Сайласа.

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Вскоре после того, как снимки попали в Сеть, Джастин Тимберлейк извинился за свое поведение и заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения и между ним и Алиши ничего не было.

Однако стало известно, что супруга артиста Джессика Бил не может простить его за флирт с другой девушкой. Более того, по информации портала The Blast, звездные супруги больше не живут вместе. Джастин планирует отметить Рождество вместе с семьей и наладить отношения.

Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил
Фото: Instagram.com

"Сейчас Джастин живет в гостевом домике. Джессика до сих пор не смогла до конца его простить. Если бы все это произошло не на глазах у миллионов людей, было бы проще отпустить эту ситуацию... А так он поставил ее в очень дурацкое положение", – заявил источник, приближенный к паре.

Ранее мы также писали, что украинец напал на Джастина Тимберлейка. Фото и видео инцидента попали в Сеть.

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