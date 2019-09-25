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Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов: как сейчас выглядит певица

Певица после родов привела тело в форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Фото: instagram.com/jessicasimpson

39-летняя певица Джессика Симпсон, которая этой весной в третий раз стала мамой, удивила поклонников своим внешним видом. Оказывается, что после родов американская знаменитость похудела на 45 килограммов! Отметим, что до беременности звезда весила 108 килограммов.

Тем временем актриса Шарлиз Терон не может похудеть. Все подробности в видео:

Скинуть почти 50 килограмм веса знаменитости удалось спустя пол года после рождения дочери. Своими значительными результатами Джессика похвасталась на странице в Instagram, опубликовав фото после похудения. На снимке Джессика Симпсон позирует вместе со своей дочерью в черном платье с поясом, которые еще больше подчеркивает стройную талию певицы.

INSTAGRAM

"Я так горжусь тем, что снова чувствую себя собой. Даже, когда это казалось невозможным, я предпочитала работать еще усерднее", — написала Симпсон.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, что Джессика Симпсон и ее супруг Эрик Джонсон решают семейные конфликты с помощью психолога. Однако, в окружении пары слухи о визитах к психологу постоянно опровергают.

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