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Джессика Симпсон показала младшую дочку на семейном снимке

Джессика Симпсон сильно поправилась после третьих родов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Джессика Симпсон с детьми и мужем Фото: instagram.com/jessicasimpson
Джессика Симпсон с детьми и мужем
Фото: instagram.com/jessicasimpson

38-летняя певица Джессика Симпсон в третий раз стала мамой почти месяц назад. У звездной мамочки родилась дочь, которую назвали Берди. Артистка опубликовала снимки новорожденной дочки в своем Instagram.

Дети Джессики Симпсон
Дети Джессики Симпсон
Фото: instagram.com/jessicasimpson

На одном фото запечатлены Джессика с дочерью на руках, ее супруг Эрик и старшие дети – 7-летняя дочь Максвелл Дрю и 5-летний сын Эйс.  На других кадрах малышка Берди спит в колыбели. На ней красивое платье с ярким цветочным принтом и кружевная повязка с жемчугом на голове.

Дочь Джессики Симпсон
Дочь Джессики Симпсон
Фото: instagram.com/jessicasimpson

Стоит отметить, что после родов Симпсон набрала лишние килограммы. Однако, сама певица счастлива, что рядом с ней ее семья. По ее словам, супруг и дети поддерживают певицу в стремлении прийти в форму и избавиться от лишних килограмм. Иностранные СМИ писали ранее, что певица поправилась на 30-40 килограмм.

Напомним, ранее беременная Джессика Симпсон прогуливалась по Нью-Йорку на высоких каблуках. Стоит отметить, что Джессика Симпсон и Эрик Джонсон решают семейные конфликты с помощью психолога. Однако, в окружении пары слухи о визитах к психологу постоянно опровергают.

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Источник: Сегодня
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