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Джессика Симпсон рассказала о зависимости и неудачных отношениях

Певица выпустила автобиографическую книгу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Фото: instagram/jessicasimpson

Американская певица Джессика Симпсон откровенно рассказала об алкогольной зависимости, неудачных отношениях, родах и пластике. 39-летняя артистка выпустила мемуары под названием "Открытая книга", в которых изложила историю своей жизни.

Презентация автобиографии Джессики Симпсон состоялась в начале февраля в Нью-Йорке. Поддержать звезду пришли ее супруг Эрик Джонсон и трое их детей: Максвелл, Эйс и Берди.

Джессика Симпсон с мужем и детьми
Джессика Симпсон с мужем и детьми
Фото: Getty Images

В своей книге Джессика откровенно рассказала о трудностях, которые возникали на ее жизненном пути, о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в детстве, о борьбе с алкогольной зависимостью и так далее.

На страницах Симпсон также вспомнила о подтяжке живота, на которую пошла после вторых родов. Звезду огорчали наличие обвисшей кожи и лишний вес, она также стеснялась раздеваться перед мужем. Актриса поделилась, что ее лечащий врач отговаривал от операции, предупреждая о риске летального исхода, но хирург вмешательство одобрил. Однако результаты процедуры оставили артистку неудовлетворенной.

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