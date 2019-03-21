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Джессика Симпсон родила третьего ребенка

38-летняя артистка родила еще одну дочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Фото: Getty Images

В сентябре 2018-го американская певица и актриса Джессика Симпсон призналась, что беременна третьим ребенком. А 21 марта на своей странице в Instagram голливудская красотка сообщила, что они с мужем Эриком Джонсоном стали родителями в третий раз. Кроме того, Джессика Симпсон назвала имя ребенка - Берди Мэй Джонсон.

Также стало известно, что девочка родилась двумя днями ранее – 19 марта.

Джессика Симпсон показала фото новорожденной дочери
Джессика Симпсон показала фото новорожденной дочери
Фото: instagram.com/jessicasimpson

"Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери, Берди Мэй Джонсон. 3.19.19. 10 фунтов 13 унций (около 4,5 кг – прим. ред.)", – написала Джессика Симпсон.

Отметим, в июле 2014 года Джессика вышла замуж за бывшего игрока NFL Эрика Джонсона, с которым встречалась четыре года до их свадьбы. Кроме новорожденной малышки, пара воспитывает еще двоих детей — дочь Максвелл Дрю (2012) и сына Эйса (2013). 

Джессика Симпсон с мужем Эриком Джонсоном, сыном Эйсом и дочерью Максвелл Дрю
Джессика Симпсон с мужем Эриком Джонсоном, сыном Эйсом и дочерью Максвелл Дрю
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Эми Шумер полностью обнажилась на девятом месяце беременности. 37-летняя актриса показала, как изменилась ее фигура за время ожидания малыша.

Смотрите видео о том, как западные актрисы скрывают беременность:

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