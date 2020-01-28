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Джессика Симпсон увидела мистический знак после смерти Коби Брайанта

Певица посвятила трогательный пост баскетболисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Коби Брайант
Коби Брайант
Фото: instagram.com/kobebryant

В воскресенье, 26 января, трагически погиб легенда спорта – американский баскетболист Коби Брайант. В вертолете спортсмена также находилась его 13-летняя дочь Джианна, которая не выжила.

Названо предсмертное желание Коби Брайанта. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram известная американская певица Джессика Симпсон рассказала о необычном знаке, который произошел после смерти Коби Брайанта. Более того, она опубликовала снимок и рассказала, что видела, как вертолеты спасателей летели к месту аварии.

"Эрик сфотографировал это на нашем заднем дворе сразу после несчастного случая, когда Коби, его дочь и другие прекрасные души были воскрешены, чтобы вечно быть с Богом. Мы видели аварийные вертолеты, летящие над нашим домом, и я почувствовала потерю. Я почувствовала, как на небе расступилась сила, чтобы освободить место для восхождения величайших ангелов. Мое сердце полностью разбито", – написала Симпсон.

Напомним, на смерть Коби Брайанта и его 13-летней дочери отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить свое соболезнование супруге баскетболиста Ванессе.

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