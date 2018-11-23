Джей Ло и Кардашьян с семьями: как звезды провели День благодарения

Знаменитости поделились трогательными фото с родными

Джей Ло и Алекс Родригес с детьми. Фото: instagram.com/arod

В четверг, 22 ноября, в США отпраздновали День благодарения. В этот день многие селебритис отложили все свои дела, чтобы отметить его в кругу своей семьи. Как звезды встретили День благодарения 2018, они показали в сети.

Так, бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес в Instagram поделился трогательным черно-белым снимком, где изображен с возлюбленной и детьми – дочерью и сыном Лопес от брака с Марком Энтони и двумя дочерьми Родригеса от бывшей жены. Семья изображена в кровати.

"Благодарен за утро как это с теми, кого больше всего люблю. Я по-настоящему благословлен. Счастливого Дня благодарения каждому из вас и вашей семье", – написал под фото Родригес.

Джей Ло и Алекс Родригес с детьми Фото: instagram.com/arod

Звезда реалити Ким Кардашьян поделилась фотографией, где изображена с Элис Джонсон. Как известно, в этом году Ким встречалась с президентом США Дональдом Трампом и убедила его повлиять на то, чтобы Элис отпустили на волю. Женщина была приговорена к пожизненному заключению в тюрьме без права условно-досрочного освобождения в 1996 году за преступление, связанное с наркотиками.

"Я так благодарна за то, что Элис Джонсон сможет отпраздновать День благодарения со своей семьей: Бог так добр", – прокомментировала фото Кардашьян.

Ким Кардашьян и Элис Джонсон Фото: instagram.com/kimkardashian

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер выложила трогательные черно-белые снимки с возлюбленным Тревисом Скоттом и их дочерью Сторми.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер с дочерью Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер с дочерью Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner 1/3

Голливудская звезда Риз Уизерспун показала, что приготовила и как украшала стол ко Дню благодарения.

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Коллега Уизерспун, звезда фильма "Город грехов" Джессика Альба выложила фото с мужем Кэшом Уорреном и их тремя детьми.

Джессика Альба с семьей Фото: instagram.com/jessicaalba

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум этот день провел со своим сыном, рожденным в браке с Мирандой Керр, Флинном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 22 Ноя 2018 в 1:04 PST

А звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория умилила поклонников видео с маленьким сыном Сантьяго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 22 Ноя 2018 в 11:20 PST

Певица Гвен Стефани провела День благодарения с возлюбленным, кантри-исполнителем Блейком Шелтоном.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани Фото: instagram.com/gwenstefani

Певица Мадонна по случаю такого праздника поделилась с фанами редкостным снимком, на которым изображены все ее дети.

"То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня по ранее неведанным дорогам и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанные альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!" – прокомментировала фото Мадонна.

Мадонна с детьми Фото: instagram.com/madonna

Напомним, тем временем украинские звезды отпраздновали День сыновей. Трогательными снимками с детьми в фотоблоге поделились Влад Яма, Дмитрий Монатик и Юрий Горбунов.