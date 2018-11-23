Джей Ло и Кардашьян с семьями: как звезды провели День благодарения
Знаменитости поделились трогательными фото с родными
В четверг, 22 ноября, в США отпраздновали День благодарения. В этот день многие селебритис отложили все свои дела, чтобы отметить его в кругу своей семьи. Как звезды встретили День благодарения 2018, они показали в сети.
Так, бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес в Instagram поделился трогательным черно-белым снимком, где изображен с возлюбленной и детьми – дочерью и сыном Лопес от брака с Марком Энтони и двумя дочерьми Родригеса от бывшей жены. Семья изображена в кровати.
"Благодарен за утро как это с теми, кого больше всего люблю. Я по-настоящему благословлен. Счастливого Дня благодарения каждому из вас и вашей семье", – написал под фото Родригес.
Звезда реалити Ким Кардашьян поделилась фотографией, где изображена с Элис Джонсон. Как известно, в этом году Ким встречалась с президентом США Дональдом Трампом и убедила его повлиять на то, чтобы Элис отпустили на волю. Женщина была приговорена к пожизненному заключению в тюрьме без права условно-досрочного освобождения в 1996 году за преступление, связанное с наркотиками.
"Я так благодарна за то, что Элис Джонсон сможет отпраздновать День благодарения со своей семьей: Бог так добр", – прокомментировала фото Кардашьян.
Младшая сестра Ким Кайли Дженнер выложила трогательные черно-белые снимки с возлюбленным Тревисом Скоттом и их дочерью Сторми.
Голливудская звезда Риз Уизерспун показала, что приготовила и как украшала стол ко Дню благодарения.
Коллега Уизерспун, звезда фильма "Город грехов" Джессика Альба выложила фото с мужем Кэшом Уорреном и их тремя детьми.
Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум этот день провел со своим сыном, рожденным в браке с Мирандой Керр, Флинном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория умилила поклонников видео с маленьким сыном Сантьяго.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица Гвен Стефани провела День благодарения с возлюбленным, кантри-исполнителем Блейком Шелтоном.
Певица Мадонна по случаю такого праздника поделилась с фанами редкостным снимком, на которым изображены все ее дети.
"То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня по ранее неведанным дорогам и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанные альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!" – прокомментировала фото Мадонна.
Напомним, тем временем украинские звезды отпраздновали День сыновей. Трогательными снимками с детьми в фотоблоге поделились Влад Яма, Дмитрий Монатик и Юрий Горбунов.