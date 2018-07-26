Джей Ло показала стройные ноги в изумрудном платье и чувственный поцелуй с бойфрендом

Вечеринка по случаю 49-го дня рождения американской певицы не ограничилась пляжными развлечениями

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: Instagram/jlo

24 июля латиноамериканская певица, актриса Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения: знаменитости исполнилось 49 лет. Этот день певица решила провести в кругу семьи, пригласив близких и родных на побережье. Но вечеринка не ограничилась только шампанским и бассейном.

Немного позже звезда опубликовала на своей станице в Instagram серию ярких фотографий, на которых можно заметить, что день рождения продолжился в ресторане: с тортом, танцами и родными объятиями. Джей Ло блистала в шикарном изумрудном платье с глубоким декольте, а также показала идеальные загорелые ножки.

Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo Дженнифер Лопес отпраздновала 49-летие. Фото: Instagram/jlo 1/7

Под фотографиями артистка поблагодарила всех за поздравления, а также отметила, что у нее самые лучшие поклонники: "Как же я счастлива, что у меня есть такие преданные и любящие фанаты и подписчики ... Я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не принимала никого из вас, как должное, я благодарна каждому из Вас! Надеюсь, я всегда смогу продолжать развлекать, вдохновлять и делиться с Вами всем, чему я научусь, всеми возможными способами! Честно говоря, это самый большой подарок на день рождения, который Бог когда-либо давал мне! Я люблю Вас навсегда", – написала Лопес.

Напомним, ко дню рождения Дженнифер Лопес, сайт Сегодня.Lifestyle сделал подборку нескольких интересных фактов о знаменитости. Также мы писали, что недавно Дженнифер Лопес произвела фурор своим внешним видом. Кроме того, Дженнифер Лопес опубликовала снимок из спортзала, а также показала кольцо на безымянном пальце.