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Джей Ло с женихом и детьми на католическую Пасху устроили "яичную охоту": видео

Звездная пара устроила во дворе для детей праздничный квест

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:39

Из-за карантина американская звезда Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес были вынуждены не только перенести свадьбу, но и отметить Пасху в полной изоляции. Звездная пара вместе с детьми устроила себе праздник во дворе роскошного особняка и поделилась семейным видео со своими поклонниками.

Так, на своей странице в Instagram спортсмен поздравил всех со светлым праздником и показал семейную традицию – яичная охота. У каждого ребенка была свою корзинка, в которую они должны были собрать спрятанные яйца во дворе. Кто больше найдет, тот и победил.

INSTAGRAM

"Было приятно вернуться к нормальной жизни, чтобы немного отпраздновать Пасху. Джен устроила удивительную яичную охоту, которую дети очень любят. Я надеюсь, что у всех прошла безопасная и здоровая Пасха. Потратьте немного дополнительного времени, чтобы позвонить любимым. Потерпите еще немного", – написал Алекс.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

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