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Джейк Джилленхол рассказал о своей роли в "Горбатой горе"

Актер рассказал, как ему работалось с Хитом Леджером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:22
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Фото: Getty Images

Как известно, актер Джейк Джилленхол, который закрутил роман с молодой красоткой, сыграл ране в драме "Горбатая гора". Недавно в интервью Sunday News от NBC актер рассказал о покойном друге Хите Леджере и о том, как культовый фильм изменил его жизнь.

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Ведущий шоу не смог обойти стороной один из самых важных проектов в жизни Джейка Джилленхола – "Горбатая гора", благодаря которому он получил свою первую номинацию на премию "Оскар".

"Когда мы только работали над картиной, я не понимал, что происходит. Это был совершенно другой уровень концентрации и внимания. Быть номинированным на "Оскар" всего в 26 лет – это просто невероятно. Этот маленький фильм, который мы создали, который так много для нас значил, нам больше не принадлежит. Он принадлежит миру. И он открыл для меня множество дверей. Сумасшествие", – рассказал Джилленхол.

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Джейк добавил, что получал самую разную реакцию на эту роль. "Я встречал людей, которые либо смеялись надо мной, либо критиковали за какие-то реплики в этом фильме. И вот что мне так нравилось в Хите – он никогда не шутил об этом", – рассказал Джилленхол.

Отметим, что "Горбатая гора" вышла на экраны в 2005 году и собрала три золотых статуэтки премии "Оскар" за лучший саундтрек, сценарий и режиссуру.

Напомним, Хью Джекман и Джейк Джилленхол хорошо дружат с Райаном Рейнольдсом. Более того, они постоянно разыгрывают друг друга. Как все помнят, Джекман и Джилленхол разыграли Рейнольдса на одной из вечеринок, заставив надеть уродливый свитер.

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Источник: Сегодня
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