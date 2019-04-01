Джейми Дорнан стал отцом в третий раз

Супруга актера опубликовала милое фото в Instagram

Джейми Дорнан Фото: Getty Images

36-летний актер Джейми Дорнан, звезда фильма "50 оттенков серого" стал отцом в третий раз. Супруга Амелия Уорнер, которая лично сообщила радостную новость, родила ему третью дочь.

На своей странице в Instagram жена Джейми Дорнана поделилась милым фото, на котором запечатлены ботиночки троих дочерей пары, а это значит, что Амелия уже родила.

Джейми Дорнан стал отцом в третий раз Фото: instagram.com/awarnermusic

"Так гордимся этими тремя славными девочками, это большая честь быть их мамой... чувствую себя невероятно счастливой сегодня", – призналась Амелия Уорнер.

Джейми Дорнан с беременной женой Амелией Уорнер Фото: Getty Images

Отметим, когда Джейми Дорнан и Амелия Уорнер стали родителями в третий раз – пока не известно, как и имя новорожденного ребенка. К слову, кроме девочки, которая появилась на свет совсем недавно, пара воспитывает двоих дочерей: 5-летнюю Далси и 3-летнюю Элву.

Смотрите видео о том, как супруга Джейми Дорнана реагирует на его съемки в фильме "50 оттенков серого":

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