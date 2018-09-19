Джейн Фонда рассказала о жутком самоубийстве своей матери

Актриса долгое время думала, что ее мать умерла от сердечного приступа

Джейн Фонда. Фото: Getty

80-летняя американская актриса Джейн Фонда дала откровенное интервью People, в котором поделилась воспоминаниями о своей семье, в частности, о матери Фрэнсис, совершившей суицид, когда Джейн было всего 12 лет.

"Если один из ваших родителей не способен смотреть на вас любящими глазами, это всегда влияет на чувство собственного достоинства. В детстве вы всегда считаете, что это ваша вина ... потому что ребенок не может обвинить взрослого, ведь дети зависят от взрослых. Много времени занимает преодоление чувства вины", – откровенничает Фонда.

В 1950 году, когда Джейн было 12 лет, ее 42-летняя мать покончила жизнь самоубийством, перерезав себе горло, находясь в психиатрическом учреждении.

Отец Джейн – Генри рассказал ей и ее брату, что Фрэнсис умерла от сердечного приступа. Фонда узнала правду намного позже, выяснив из медицинских документов, что ее мать страдала от биполярного расстройства.

Напомним, Джейн Фонда вышла в свет после операции с пластырем на лице. Это была не первая перенесенная актрисой операция. Несколько лет назад ей диагностировали рак молочной железы, а в 2010 году ей удалили опухоль в груди.

Ранее Джейн Фонда рассказала о том, что перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе.