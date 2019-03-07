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Джейсон Момоа пережил в небе большой стресс – подробности

Актер рассказал, о том, как его самолет совершил аварийную посадку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Фото: AFP

Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа, который самым красивым мужчиной планеты, рассказал о стрессе, который ему пришлось пережить.

А дело в том, что на борту самолета, в котором летел актер, произошло возгорание и пилот был вынужден совершить аварийную посадку. Об этой чрезвычайной ситуации голливудский актер рассказал в своем Instagram.

Джейсон Момоа в аэропорту после аварийной посадки
Джейсон Момоа в аэропорту после аварийной посадки
Фото: instagram.com/prideofgypsies

Звезда "Аквамена" рассказал, что вместе с друзьями летел в город Финикс в штате Аризона. Однако пилот сообщил о возможном возгорании на борту самолета и совершил посадку в Палм-Спрингс, что в Калифорнии. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции и пожарных. После длительного обследования они сообщили, что тревога была ложной.

Момоа опубликовал Insta-stories видео из аэропорта, где показал тот самый самолет, пилот которого совершил аварийную посадку. Также он показал снимок из аэропорта.

Самолет после аварийной посадки
Самолет после аварийной посадки
Фото: instagram.com/prideofgypsies

Напомним, стало известно, что Джейсон Момоа сыграет в "Дюне" Дени Вильнева. А недавно Джейсон Момоа раскрыл семейный секрет – жена может бросить актера.

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Источник: Сегодня
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