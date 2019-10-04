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Джиджи Хадид после двух месяцев романа рассталась с бойфрендом – СМИ

"Ангел" Victoria's Secret сделала выбор в сторону карьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Джиджи Хадид с Тайлером Кэмероном
Джиджи Хадид с Тайлером Кэмероном
Фото: Getty Images

24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид, которая недавно спасла показ Channel во время парижской Недели моды, после двух месяцев романа рассталась с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном.

Также узнайте из нашего видео, кто из звезд недавно громко расстался:

По информации издания Entertainment Tonight, близкие люди из окружения Джиджи Хадид сообщили о расставании пары. Произошло это, скорее всего, еще в конце лета, поскольку модель была замечена на свидании с незнакомцем. Да и сам Тайлер во время недавних съемок программы Ханны Браун обмолвился, что в его личной жизни произошли изменения.

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Причиной расставания собеседник издания назвал насыщенный график манекенщицы, которая не пропускает показов на миланской и парижской Неделях моды. Кэмерон в это время продолжает строить карьеру в США.

Напомним, знаменитая американская модель Джиджи Хадид порадовала подписчиков милыми архивными снимками. На фото 2003 года девочке всего 7 лет.

Ранее Джиджи Хадид посетила выставку "Сила женщин в разнообразии" в абсолютно закрытом комбинезоне голубого цвета от британского бренда Emilia Wickstead с удлиненной горловиной, которая создавала эффект шарфа. К слову, комбинезон – главный тренд 2019 года, так что юная манекенщица уж точно следит за модными новинками.

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