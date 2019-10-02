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Джиджи Хадид спасла показ Chanel на Недели моды: курьезное видео

Модель вместо охранников прогнала с подиума местного блогера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: Getty Images

Показ Chanel в рамках Недели моды в Париже оказался под угрозой срыва. Во время выхода моделей на подиум выбежала французская блогер Мари Бенольель и начала дефилировать. Ситуацию спасла американская супермодель Джиджи Хадид, которая вместо охранника подошла к девушке, что-то ей сказала и выпроводила Мари.

Более подробно о парижской Недели моды смотрите в нашем сюжете:

Известная блогер не была в восторге от такого развития событий, но послушалась 24-летнюю модель и последовала за ней за кулисы. Стоит отметить, что модели не подали виду и продолжали дефилировать, сохраняя невозмутимое выражение лица. Видео курьезного случая опубликовали в социальной сети.

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Напомним, знаменитая американская модель Джиджи Хадид порадовала подписчиков милыми архивными снимками. На фото 2003 года девочке всего 7 лет. На снимке Джиджи в зоопарке гладит белую лошадь и радостно улыбается.

Ранее Джиджи Хадид посетила выставку "Сила женщин в разнообразии" в абсолютно закрытом комбинезоне голубого цвета от британского бренда Emilia Wickstead с удлиненной горловиной, которая создавала эффект шарфа. К слову, комбинезон – главный тренд 2019 года, так что юная манекенщица уж точно следит за модными новинками.

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