Джим Керри опять насмехается над Трампом

Актер опубликовал очередной шарж на нелюбимого им президента Дональда Трампа

twitter.com/jimcarrey

Американский актер, а с недавних пор и карикатурщик Джим Керри вновь высмеял планы президента США Дональда Трампа.

На этот раз поводом для насмешек послужили озвученные главой Белого дома планы создать космические вооруженные силы.

"Пик популярности вашего президентства позади? Тогда взывайте к Космическим силам! Вперед к глупости и за ее переделы!"

– так он подписал карикатуру, опубликованную в своем Twitter.

На шарже мужчина изобразил Дональда Трампа и американского вице-президента Майкла Пенса в скафандрах с надписями "Космические силы".

Стоит отметить, что при обсуждении бюджета Пентагона в Конгрессе уже поднимали вопрос о создании войск специально для космоса, однако данная идея была отклонена. Несмотря на это, в принятом оборонном бюджете на 2019 финансовый год содержится положение о развертывании в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО.

Напомним, на этой неделе, выступая в Пентагоне, Майк Пенс сообщил о намерении администрации Трампа сформировать новое министерство космических сил.

Также на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею формирования Космического командования ВС.

Стоит отметить, что Керри уже не впервые публикует карикатуры на Трампа. В июне он изобразил президента избивающим ребенка-мигранта.